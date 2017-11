Arts et Métiers et Texas A&M University System vont créer un pôle mixte de recherche, d’innovation et d’éducation sur les matériaux et la fabrication avancés à Aix-en-Provence

Marina Barcelona 92 (MB92) annonce avoir acquis 75% du capital de Compositeworks (siège à La Ciotat, 13 - implantation à La Rochelle, 17 ; cf. FE du 27/09/17). Le solde du capital reste aux mains des actuels actionnaires. Compositeworks continuera d’être dirigé par Benjamin Mennem comme Président accompagné de ses équipes techniques et opérationnelles. MB92 et CW, accompagné de Blohm+Voss La Ciotat, un chantier naval dirigé par MB92 et voisin de CW, vont coopérer étroitement pour opérer dans les meilleures conditions les installations du site de La Ciotat (13) et attirer les projets à haut potentiel, développer le service offert aux clients et accélérer la réputation du travail réalisés sur la Côte d’Azur. "En travaillant en étroite collaboration avec La Ciotat Shipyard (SEMIDEP), nous sommes convaincus qu’en quelques années, nous atteindrons un de nos objectifs principaux en participant à l’établissement de la Ville de La Ciotat comme une référence mondiale d’excellence en matière de Yachting" indique Pepe García-Aubert, dirigeant de MB92. "Ensemble, nous sommes dorénavant le leader et le plus grand groupe de Refit et Réparation de Yacht au Monde. La combinaison de nos synergies et savoir-faire respectifs, nous permettront de fournir un meilleur service à nos clients sur deux sites majeurs : Barcelone et La Ciotat" conclut Benjamin Mennem, Président de Compositeworks.