Le Lyonnais Plastic Omnium investit dans un fonds de capital-risque dédié à la transition énergétique et aux mobilités du futur

Atrix Group (CA 2016 : près de 10M€ ; Villeurbanne, 69) est un spécialiste de l'ingénierie de projets industriels dans les secteurs d'activité les plus exigeants : nucléaire, défense, santé, chimie, microélectronique et aéronautique. Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires l'accompagnent en entrant à son capital. Les deux entités prennent une participation minoritaire pour contribuer à la réorganisation du capital et accompagner le groupe dans son développement. "Nous partageons avec nos nouveaux actionnaires la volonté de rapidement compléter l'expertise bâtiment du groupe par une opération de croissance externe", indique Ronan Artur, le dirigeant et actionnaire majoritaire d'Atrix Group. "Nous construisons également une offre à l'international structurée autour du retour d'expérience procuré par nos lignes de produits historiques".