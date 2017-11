Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires accompagnent Atrix Group, basé à Villeurbanne

Leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, Plastic Omnium (Lyon, 69) accentue et diversifie sa politique d'innovation en déployant des solutions de rupture et de nouveaux business models pour inscrire son développement dans la mobilité du futur. Le groupe vient ainsi d'investir en tant que co-sponsor dans le cadre de la levée de 240M€ d'Aster, société de capital-risque spécialiste de la transformation digitale et des nouveaux modèles industriels. Cet investissement fait suite à la prise de participation dans la société PO-CellTech, créée avec le groupe israélien Elbit Systems (cf. First ECO 07/10/2016), dans le domaine de la pile à combustible.