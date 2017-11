Le Toulousain ATR et FedEx Express signent un accord de commande pour 30 avions avec réserve de 20 avions supplémentaires

Abzac (Abzac, 33 - 11 sites de fabrication - 500 collaborateurs dont 180 en France - CA 2016 : 94M€), spécialiste de la fabrication de tubes en carton et de fûts en kraft, acquiert l'activité "fûts fibre" de la société Greif (présente en Allemagne et aux Pays-Bas), producteur d'emballages industriels. Depuis le 1er novembre 2017, le groupe assure, via la société Abzac Deutschland GmbH, la production de l’usine de Cologne qui dessert les marchés allemand et néerlandais. Abzac souhaite ainsi renforcer sa position sur le marché européen des fûts en fibre, pour lequel il dispose de 3 usines en France et d'une autre en Allemagne (une vingtaine d'emplois). Les nouveaux sites lui permettront de simplifier les livraisons à destination de ses clients allemands et hollandais. Grâce à cette acquisition il pourra augmenter de 25% la capacité de production des fûts fibre, et de générer un CA de plus de 25M€ sur cette activité dans les années à venir.