Marina Barcelona 92 prend 75% du Ciotaden Compositeworks, également présent à La Rochelle

Le 30 novembre 2017, Arts et Métiers et Texas A&M Engineering Experiment Station, membre de Texas A&M University System, signeront un protocole d’entente pour la création d’un pôle mixte de recherche, d’innovation et d’éducation sur les matériaux et la fabrication avancés à Aix-en-Provence (13). Ce partenariat transatlantique sera au service des métiers de l’ingénierie, de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Cette volonté de collaboration découle d’une vision et d’une stratégie partagées entre les deux établissements sur l’ensemble de leurs missions pour accroître leur visibilité et attractivité à l’international.