Le groupe luron Vetoquinol entre au capital de la société nancéienne Plant Advanced Technologies

Actif dans la fabrication de composants et d’équipements électriques pour l'industrie et le tertiaire, le groupe Socomec (siège à Benfeld, 67 ; 3.100 salariés ; plus de 500M€ de CA) annonce l'acquisition de 70% du capital de l'entreprise américaine Continental Control Systems (CCS ; 25 personnes ; 6M€ de CA 2017), qui produit et commercialise des compteurs de mesure d'énergie et des transformateurs de courant. Avec cette opération, le groupe alsacien consolide sa présence en Amérique du Nord, notamment sur le marché de l'efficacité énergétique.