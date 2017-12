Nutriset prend à bail un entrepôt de 3.770m² à Maromme pour y développer un nouveau procédé industriel

Dedienne Multiplasturgy Group, spécialiste européen de la fabrication de pièces en plastiques techniques et composites hautes performances à forte valeur ajoutée (Saint-Aubin-sur-Gaillon, 27), annonce l’acquisition de CG.Tec Injection. Basée à Frasne (25), cette société affiche un savoir-faire dans la fabrication de moules de précision et l’injection de pièces plastiques miniatures. "[Ce] rapprochement [...] va nous permettre de mieux répondre aux besoins de nos clients tout en élargissant la base de notre clientèle française et internationale, et tout particulièrement dans le domaine de la micro-injection et dans l’injection de très haute précision", déclare Pierre-Jean Leduc, Président de Dedienne Multiplasturgy Group. Pour CG.Tec, cet adossement à une ETI technologique lui permettra d'accélérer son développement en France et à l'international. Les 47 employés sont repris et Denis Chouffot et Alain Germain conservent leurs postes de direction. Avec cette acquisition, l’effectif de Dedienne est porté à 600 personnes pour un CA prévisionnel de 67M€ en 2017 dont plus de 40% à l’international.