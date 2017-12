Airbus enregistre une commande historique de 49,5Mds$ !

Basée à Saint-Martin-de-Seignanc (40), Galvasteel conçoit et fabrique des panneaux publicitaires esthétiques et innovants. L'entreprise annonce le rachat de la filiale belge Open du leader américain Daktronics. Cette acquisition lui permet de se diversifier dans la fabrication de mécanismes déroulants. "Très concrètement, nous estimons pouvoir doubler le CA de Galvasteel dans les deux prochaines années, et étendre notre zone de chalandise à l'Europe dans sa globalité et au Moyen-Orient", annonce Pierre Chagneau, directeur de Galasteel. Pour ce faire, la société recrute un dessinateur-projeteur ainsi que 4 employés qui travailleront dans l'atelier et en SAV. Elle a également déposé un permis de construire pour bâtir une usine de 1.200m² qui sera entièrement dédiée à l'activité d'Open.