La Bordelaise Odontella dépasse ses objectifs et lève 700K€ !

Electric Visionary Aircrafts (EVA - Mazamet, 81) s'implante à Toulouse (31). La start-up qui conçoit des appareils volants électriques et autonomes s'est implantée sur le site de Francazal le 1er novembre 2018. Elle s’installera dans le courant des prochains mois dans des bureaux de la tour de contrôle de l’ancien aéroport, et disposera également d’un hangar pour stocker le prototype qu’elle va très prochainement construire à Toulouse. A terme, la start-up a l’ambition de développer un service de transport urbain aérien autonome et électrique. Le premier prototype à taille réelle volera fin 2018 et la phase de test en milieu urbain aura lieu courant 2019. Fin 2019-début 2020, EVA entrera en phase de commercialisation.