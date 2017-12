Les transports varois Ducournau acquièrent un entrepôt de 11.600 m² et prévoient d'agrandir de 20.000 m² leur site actuel à Douai-Dorignies

Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre (Marcq-en-Barœul, 59 - 9.500 collab. - CA : +1,9 Md€) a pris une participation majoritaire dans la société américaine Envera (26 employés). Cette dernière propose des services complets en microbiologie. Elle développe des produits microbiens spécifiques pour une large gamme d'applications. L'opération va permettre à l'entreprise nordiste de renforcer sa présence et son offre de produits dans le domaine en pleine croissance des ingrédients de nutrition et santé. Paolo Rossi, directeur de l'activité Nutrition et Santé de Lesaffre, précise : "la gamme impressionnante de souches de bactéries et de produits d’Envera va nous permettre d’élargir l’offre de micro-organismes proposée à nos clients, en particulier en santé humaine, animale et végétale. Ce qui est unique chez Envera c’est notamment son expérience dans l’isolation, la sélection, la production et la formulation des cultures microbiennes."