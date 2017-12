Arts et Métiers et Texas A&M University System vont créer un pôle mixte de recherche, d’innovation et d’éducation sur les matériaux et la fabrication avancés à Aix-en-Provence

Créée par Yan Lin et Jean-Louis Lian, ERT (European Robotics Technology ; Le Puy-Sainte-Réparade, 13) développe et commercialise des machines de contrôles et de mesure non destructifs (et sans contact) pour les matériaux (métaux, plastique, céramique, semi-conducteurs, papier, caoutchoucs…). La société intégrera à partir du 1er décembre prochain la pépinière de Pertuis (84). Installées directement sur les lignes de production, ses machines et solutions permettent un contrôle et des procédés correctifs en temps réel (industrie 4.0 ou industrie du futur). Les produits et services ERT s’adressent à tous les types d’applications industrielles : électronique, mécanique, nucléaire, emballage, santé…