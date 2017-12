L'Eurois Dedienne Multiplasturgy Group acquiert CG.Tec Injection, spécialiste de l’injection plastique de très haute précision basé dans le Doubs

Le conseil d’administration de Territoire d’énergie Orne a attribué fin septembre 2017 à Primagaz le contrat de fourniture de gaz propane en délégation de service public (DSP) pour les 5.000 administrés de la ville de Domfront-en-Poiraie (61). Le Te61 et le propanier travailleront en étroite collaboration pour déployer le projet de mise en réseau sur la commune. Ils ont pour objectif de commencer les travaux d’installation en octobre 2018, et ainsi commencer à raccorder les logements, individuels ou collectifs, installations artisanales ou industrielles, et commerces du centre-ville ce qui représenterait 8 millions de KWh.