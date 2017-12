La start-up nantaise iAdvize lève 32M€ pour renforcer ses positions en Europe et se lancer aux États-Unis

U Log, société logistique de la Coopérative U, veut s'imposer un acteur majeur de la logistique en France. Pour atteindre cet objectif, et dans le cadre de son programme d’investissements ambitieux, elle a décidé de reprendre à compter du 1er janvier 2018 l’exploitation de son entrepôt frais de Fontenay-le-Comte (85 ; 120 collaborateurs), jusqu'alors confiée à XPO Logistics. Le site vendéen doit devenir une référence sur le traitement des métiers du frais. L'ambition est de développer son activité de 23 à 28 millions de colis, et d'élargir sa zone de livraison à plus de 120 magasins U. U Log investira pour cela dans l'innovation technologique avec la robotique, qui lui fera gagner en productivité et réduira la pénibilité, mais aussi dans le management, et dans les hommes en créant 100 nouveaux CDI.