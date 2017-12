Les Forges de Niaux s'implantent à Pamiers pour 11M€ d'investissement ! Un site de production de 8.000m² sera construit avec 100 emplois à la clef

Le réseau du groupe Le Saint, grossiste en produits alimentaires (siège à Guipavas, 29 ; 1.500 salariés, 390M€ de CA), poursuit son développement en Nouvelle-Aquitaine avec l'acquisition de 3 nouvelles entreprises spécialisées dans le frais : - Grau (Pont-du-Causse, 47 - CA 2016 : 3M€ - 20 salariés), grossiste en viande, - Matembal (Pont-du-Causse - CA 2016 : 2,5M€ - 12 salariés), distributeur de produits boulangers et pâtissiers, - CBS (Villeneuve-sur-Lot, 47 - CA 2016 : 20M€ - 48 salariés), distributeur de produits frais. Ces enseignes viennent grossir l'offre d'Estiveau (Saint-Loubès, 33 - CA 2016 : 6,7M€ - 30 salariés). Par ailleurs, le réseau Le Saint est aujourd’hui le 2ème distributeur en France de fruits et légumes. Dans l’objectif d’accroître son activité dans la région et d’étendre sa zone de distribution au sud-ouest, l'entreprise vient d’acquérir Primadour (Bayonne, 64 - CA 2016 : 7,5M€ - 30 salariés) afin de compléter l’offre de Sainfruit (Mazères, 33 - CA 2016 : 40M€ - 150 salariés). Enfin, le site Sainfruit va bénéficier d'une extension de 2.500m² de chambres froides et de 400m² de bureaux (cf First ECO Aquitaine du 19/10/2017). Le chantier a débuté en octobre et s'achèvera au printemps 2018. 50 emplois devraient être créés et le CA prévisionnel est estimé à 60M€. En outre, Robledo (Mazères - 3 salariés) rejoint l'unité Sainfruit afin d'enrichir sa gamme "bio".