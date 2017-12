Le groupe luron Vetoquinol entre au capital de la société nancéienne Plant Advanced Technologies

La SedD (Société d’Equipement du Département du Doubs) et la Socad (Société comtoise d’aménagement et de développement) ont décidé de fusionner au sein d’une unique société dénommée Sedia (60 personnes ; environ 6M€ de CA). La nouvelle entité combinera les métiers des deux sociétés historiques, à savoir l’aménagement, la construction publique, l’immobilier d’entreprise, la résorption de friches - Diagnostic stratégique de patrimoine, la redynamisation de centre-ville, le renouvellement urbain ainsi que la promotion immobilière d’intérêt général. Basée à Besançon (25), elle interviendra dans le Doubs, le Jura et la Haute-Saône, avec des bureaux à Montbéliard (25), Lons-le-Saunier (39) et Vesoul (70).