La Picarde Sacmo choisit le concept MCS de Siemens pour optimiser sa nouvelle ligne de production

HLDI (Lyon, 69), une holding de participations à vocation industrielle contrôlée par Dentressangle Initiatives, et HLD Europe (présente à Paris, 75), holding entrepreneuriale, sont entrées en négociations exclusives avec les sociétés d’investissement PAI Partners (Paris, 75), l'un des principaux acteurs européens du private equity, et Sagard (Paris, 75), un fonds d’investissement français, en vue de réaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans Kiloutou (Marcq-en-Baroeul, 59 ; 4.300 personnes en Europe, CA attendu 2017 : 600 M€), l’un des leaders européens de la location de matériels destinés à l’industrie et la construction. La réalisation de la transaction est soumise à la consultation du comité d’entreprise et à l’approbation des autorités de la concurrence. Avec l’appui de son nouvel actionnaire, Kiloutou pourra accélérer son développement en Europe et renforcer sa position de leader sur le marché français.