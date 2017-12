Athlon ouvre sa 6ème agence française à Bordeaux

Applic'Etains, basée à Nontron (24 - 23 salariés), conçoit et fabrique des étiquettes adhésives de luxe en étain. Elle a récemment été rachetée par Alliance Etiquettes (Pineuilh, 33 - cf. First ECO du 05/10/2017). Dorénavant, elle souhaite industrialiser sa production d'étiquettes en étain sérigraphiées et notamment mettre en place une ligne de production dédiée. La Région Nouvelle-Aquitaine soutient ce développement à hauteur de 108.750€, ce qui permettra la création de 13 emplois.