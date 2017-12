Alternative Sécurité, filiale du Rhodanien Delta Drone, remporte l'appel d'offres initié par Soitec pour la prise en charge de la sécurité de son site industriel de Grenoble

Apix Analytics (Grenoble, 38), fournisseur d'une nouvelle génération d'analyseurs de gaz miniaturisés, réalise sa seconde augmentation de capital pour un montant de près de 8M€ auprès de ses investisseurs historiques et de deux nouveaux entrants. Cette opération marque une nouvelle étape clef dans le développement de la société grenobloise et va lui permettre d'accélérer la commercialisation à l'international de ses produits et solutions sur les marchés de l'énergie. Apix Analytics s'apprête à inaugurer un bureau à Pékin (Chine) et prévoit d'ouvrir une filiale aux USA début 2018.