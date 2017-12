A Cognac, la Tonnellerie Vicard investit dans la conception d'un robot de manipulation de douelles

Brainify (Mérignac, 33) édite des logiciels et est spécialisé dans la performance e-commerce. La société vient de recevoir le prix de l'innovation au salon Data Marketing Paris 2017 et elle annonce le renforcement de son capital avec l'entrée de Digitalmoon (holding de Dolist - Mérignac). Elle va également doubler ses effectifs dans les 12 prochains mois : elle recherche des profils techniques, marketing et commerciaux. "[Notre] feuille de route est claire : tripler le nombre d’utilisateurs de notre solution Analytics sur Prestashop et Magento, imposer Smart Seller comme la référence de l’animation commerciale et continuer d’accompagner les e-commerçants au quotidien sur toute leur chaîne de valeur", annonce Eric Sénéchal, cofondateur et directeur des opérations de la société.