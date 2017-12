Nexans ouvre son nouveau laboratoire de tests haute tension dans son centre d’excellence de Calais

Acteur leader de la transformation numérique, Cegid (siège à Lyon, 69 - 2.200 collab. - CA 2016 : 307 M€) a annoncé l'acquisition de Cylande (siège à Roubaix, 59), acteur majeur dans l'édition de progiciels pour le commerce spécialisé (retail). Cette opération renforce la position de Cegid dans l'édition de solutions logicielles dédiées au secteur retail avec un nouvel ensemble générant près de 100 M€ de chiffre d’affaires en 2016 au niveau mondial, avec près de 70.000 magasins équipés dans 70 pays. "La complémentarité des gammes, la richesse des bases installées clients, l’expertise métiers des collaborateurs de part et d’autre et la présence internationale des deux sociétés couplés au leadership cloud de Cegid font de ce nouvel ensemble un acteur incontournable et stratégiquement positionné pour relever les défis du marché du retail", détaille Pascal Houillon, directeur général de Cegid. Cegid entend conserver et enrichir les différentes gammes de solutions et permettre ainsi de conforter les choix d’investissements réalisés par les clients de Cylande. Les produits Cylande seront intégrés dans le portefeuille produits de Cegid.