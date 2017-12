Alternative Sécurité, filiale du Rhodanien Delta Drone, remporte l'appel d'offres initié par Soitec pour la prise en charge de la sécurité de son site industriel de Grenoble

Leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, Plastic Omnium (Lyon, 69) investit 20M€ dans l'agrandissement de son centre de R&D mondial Sigmatech à Sainte-Julie (01). D'une surface totale de 16.000m², il comprend actuellement une zone de bureaux d'étude et une usine pilote, où sont testées toutes les nouvelles pièces développées pour les constructeurs automobiles. La surface totale du site sera portée à 23.000m² et 8.000m² de bureaux seront modernisés. Le site s’enrichira également de nouvelles compétences avec des effectifs atteignant 700 personnes. 120 postes seront ouverts dont 30 disponibles immédiatement. Ce projet d'envergure d'agrandissement et de digitalisation commencera début 2018 pour s'achever mi-2020. L'objectif est de doter le groupe de nouveaux moyens en mécatronique, réalité virtuelle et outils robotisés.