La SedD et la Socad fusionnent pour devenir Sedia

Initialement créé autour de la marque Central Finances, Premista (Gondreville, 54 ; quelque 300 collaborateurs ; environ 500M€ de crédits générés en 2017) est devenu en quelques années un acteur de référence de l’intermédiation en regroupement de crédits et produits d’assurance associés (emprunt, prévoyance, vie). Dans un communiqué, il annonce s'être rapproché d'Abénex, société de capital développement et de capital transmission, pour accélérer sa croissance. Les dirigeants de Premista profitent de l’opération pour simplifier l’organisation opérationnelle et juridique du groupe afin de soutenir la croissance future et de continuer à élargir la palette des services proposés aux clients (crédit immobilier, assurance...). L’opération, qui combine l’apport de fonds propres d’Abénex et la levée d’une ligne de crédit d’acquisitions, offre ainsi au groupe des moyens conséquents pour poursuivre sa politique de croissance externe. Plusieurs opérations sont actuellement à l’étude.