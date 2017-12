Le Lyonnais Cegid acquiert le Roubaisien Cylande et donne naissance à un leader mondial du marché du retail

La start-up Tiamat vient d'être créée pour concevoir, développer et produire une technologie de batterie utilisant des ions sodium. Implantée à Amiens (80) au sein du LRCS (Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides), elle est issue du Réseau français sur le stockage électrochimique de l'énergie (RSE²) porté par le CNRS. Cette nouvelle technologie pourrait pallier certaines limites des batteries lithium-ion, comme la vitesse de recharge, la durée de vie ou le coût de production. Tiamat dispose aujourd'hui de plusieurs dizaines de prototypes fonctionnels et espère lancer la production à plus grande échelle d'ici 2020.