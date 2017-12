Optio Group lance la solution Optio Consulting et recrute dans la région de Toulouse

Lyra Network, basé à Labège (31 - 250 collaborateurs - 53M€ de CA), officialise l'ouverture de trois nouvelles filiales à l'international, en Argentine, en Colombie et au Pérou. Le groupe spécialisé dans la sécurisation des paiements de proximité et en ligne accélère ainsi son développement en Amérique Latine et conforte son ambition ; proposer à ses clients une offre globale associée à une véritable proximité géographique. "Lyra couvre dorénavant plus de 80% de l’e-commerce de la zone Latam, un marché représentant plus de 60Mds$", commente Thierry Costes, directeur Amérique Latine de Lyra.