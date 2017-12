Alternative Sécurité, filiale du Rhodanien Delta Drone, remporte l'appel d'offres initié par Soitec pour la prise en charge de la sécurité de son site industriel de Grenoble

Signia Therapeutics (Villeurbanne, 69) est une start-up issue du Laboratoire VirPath de l'Université Claude Bernard Lyon (UCBL), qui propose une plate-forme innovante et polyvalente de criblage et de repositionnement/recyclage de médicaments déjà sur le marché ou de molécules abandonnées pour de nouvelles indications thérapeutiques antivirales. La start-up est lauréate du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes i-Lab 2017. La subvention obtenue de 300K€ va ainsi lui permettre d'accélérer la validation des nouveaux candidats antiviraux sélectionnés sur sa plate-forme propriétaire et renforcer la protection industrielle de son portefeuille. Signia Therapeutics annonce également l'entrée à son capital en tant que nouveaux actionnaires de Philippe Archinard (Pdg de Transgene, Illkirch-Graffenstaden, 67) et de Fabrice Plasson (Pdg d'Amoeba, Chassieu, 69) et d'Ezus, filiale de valorisation de l'UCBL. En faisant partie du comité stratégique de Signia Therapeutics, ces investisseurs feront ainsi bénéficier à la compagnie de leur grande expertise et de leur réseau professionnel dans les domaines des biotechs et des fonds d'investissements.