A Cognac, la Tonnellerie Vicard investit dans la conception d'un robot de manipulation de douelles

La Fromagerie de la Lémance, située à Montayral (47 - 46 employés - CA 2017 : 12M€), élabore des fromages de chèvre bios français. Elle vient d'obtenir des financements qui lui permettront d'étendre ses locaux de 1.000m². Elle va investir 2,1M€ dans du matériel, et 2,4M€ dans ses locaux. Plus d'une quinzaine d'emplois sont à la clef, d'ici fin 2019. L'extension comprend également la création de nouveaux locaux administratifs et l'agrandissement des locaux sociaux. Les travaux devraient s'achever à l'automne 2018.