Le Toulousain Lyra Network crée trois unités en Amérique Latine et complète son maillage du continent

Spécialiste de la sécurité-sûreté, Optio Group (Pradère-les-Bourguets, 31) lance un nouveau produit : Optio Consulting. Il s'agit d'une nouvelle activité d'audit, de conseil et de formation dans le domaine de la sécurité-sûreté. La société a doublé son CA entre 2016 et 2017 et, forte de cette croissance, elle entend renforcer ses équipes en recrutant dans la région de Toulouse (31).