Le Toulousain Lyra Network crée trois unités en Amérique Latine et complète son maillage du continent

AT Internet (Mérignac, 33) recrute 20 personnes en 2018 pour accompagner le lancement de l'Analytics Suite 2, la nouvelle version de sa solution d’analyse de la performance digitale cross-device. Ces recrutements concerneront ses bureaux de Bordeaux (33), Paris (75), Londres et Munich, pour des postes commerciaux et techniques. La société compte également renforcer son leadership.