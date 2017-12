Le Toulousain Lyra Network crée trois unités en Amérique Latine et complète son maillage du continent

Ami Bois (Toulouse, 31 - 22M€ de CA en 2017) s'associe avec Siba (Albi, 81), constructeur de maisons individuelles maçonnées, et Rénov Évolution (implanté à Marssac sur Tarn, 81, et à Labruguière, 81), spécialiste de la rénovation et de l'extension, par la création d'un Pôle Habitat. Implanté aux Portes d'Albi, le pôle mutualise les activités des 3 sociétés afin de permettre une réflexion commune sur l'habitat de demain, ainsi qu'une meilleure communication avec le client. Pour Ami Bois, cette nouvelle agence dans le Tarn lui permet de compléter son maillage de la région Occitanie.