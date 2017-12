Alternative Sécurité, filiale du Rhodanien Delta Drone, remporte l'appel d'offres initié par Soitec pour la prise en charge de la sécurité de son site industriel de Grenoble

Pedretti (680 collaborateurs ; CA : 75M€ ; La Motte-Servolex, 73), référence du transport et de la logistique dans une large gamme de spécialités, consolide son développement en région Auvergne-Rhône-Alpes avec l'acquisition de la société Transports Peter (30 salariés ; 25 véhicules ; CA 5M€ ; Mornant, 69). Le rapprochement entre les deux sociétés permettra à Pedretti de poursuivre son développement dans ce segment d'activité et répondre encore plus efficacement à la demande de ses clients.