Le Port de Marseille met sur le marché 50 hectares supplémentaires sur la zone logistique de la Feuillane à Fos

Le projet Solar Smart Mobility, lancé en septembre 2017, est à l'initiative d'un consortium formé par trois industriels français : - Sunpartner Technologies (Rousset, 13), pionnier dans le développement de solutions photovoltaïques innovantes pour les secteurs du bâtiment, de l'IoT et du transport ; - Armor (siège à Nantes, 44), spécialiste des solutions d'impression responsables et durables, développe des films photovoltaïques organiques de troisième génération par des procédés de fabrication en rouleaux ; - Vision Systems (Brignais, 69), développant des solutions complètes et sur-mesure pour les marchés de l'aéronautique, du transport terrestre et du nautisme. La société est experte dans les systèmes de protection solaire haut de gamme. Soutenu à hauteur de 2,8M€ par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) opéré par l'ADEME et coordonné par Sunpartner Technologies, qui fabrique d'ores et déjà des vitrages photovoltaïques dans son usine de Rousset (13), ce consortium ambitionne de développer des solutions de production d'énergie solaire à partir de films photovoltaïques souples, embarquées à bord des véhicules des secteurs de l'automobile, du ferroviaire, du nautisme et de l'aéronautique.