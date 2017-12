NPL Intendance, réseau de gestion de résidences secondaires, ouvre une antenne à Biscarrosse

Even'On (Biarritz, 64), société de prestations techniques pour l'événementiel a été rachetée par le groupe Ace Event, basé à Anglet (64). La transaction a été signée le 4 décembre 2017. Ce nouvel ensemble propose des services toujours plus complets et globaux afin d’asseoir son rôle d’interlocuteur unique pour gérer toute la technique de l’événement, de la vente, de l'intégration et de la production audiovisuelle. Avec ses implantations à Biarritz, Anglet, Bayonne (64), Pau (64) et Bordeaux (33), sa couverture géographique s’étire et ouvre de grandes perspectives de développement qui rejoignent les objectifs de croissance du groupe Audiomaster Even'On.