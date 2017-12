Alternative Sécurité, filiale du Rhodanien Delta Drone, remporte l'appel d'offres initié par Soitec pour la prise en charge de la sécurité de son site industriel de Grenoble

Acteur majeur spécialiste en immobilier au service de la gestion du patrimoine de ses clients, Advenis (Lyon, 69) et C-Quadrat nouent une alliance avec la prise de contrôle par C-Quadrat de 51% d'Advenis Investment Managers. Le prix pour cette participation majoritaire est de 2,4M€. C-Quadrat fournit des activités de gestion d'actifs et de fonds d'investissement et gère plus de 10 milliards d'actifs en Europe pour le compte d'une clientèle privée et institutionnelle. Les deux groupes souhaitent à travers cette opération réaliser un partenariat où Advenis apporte sa plate-forme de gestion de portefeuille en France et C-Quadrat son expérience, sa taille critique, et son savoir-faire à l'échelle européenne dans ce secteur spécialisé.