Dans le cadre de son développement international, Vervent Audio Group (La Talaudière, 42 ; holding de Focal et Naim Audio) renforce le contrôle de sa distribution sur ses marchés clés européens en rachetant Music Line, son distributeur Home Classic allemand. Music Line est désormais une filiale du groupe à 100%. Cette opération vise à renforcer la complémentarité et les synergies entre Focal et Naim Audio en Allemagne. Le groupe prévoit d'étendre sa présence sur ce territoire, notamment dans le secteur du multimédia, en renforçant ses équipes commerciales. L'objectif est également de répondre à la demande des nouveaux réseaux de distribution.