Le Toulousain Latécoère équipera les cockpits de la flotte de Boeing 777 de la compagnie Emirates

Hydrotech, basée à Irigny (69 - 28 salariés - 2M€ de CA), est spécialisée dans la recherche non destructive de fuites d'eau. La société renforce son réseau national d'agences dans le sud de la France grâce à l'ouverture d'une nouvelle franchise en Occitanie. Dirigée par Pierre Brun. Celle-ci intervient en Ariège, en Haute-Garonne, dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne, ainsi que dans le Lot et en Aveyron. Pour le moment, les deux agences d'Occitanie sont à Labège (31) et à Castres (81). L'entreprise se fixe comme objectif 2018 de développer son portefeuille client dans le Gers et le Lot, notamment auprès des particuliers.