Implanet signe un protocole d'accord pour la mise en œuvre d'un partenariat stratégique avec L&K Biomed

Opérateur de services Cloud, Foliateam (Saint-Maur-des-fossés, 94 - 260 collaborateurs) se développe dans le Sud-Ouest en intégrant ses nouveaux locaux à Mérignac (33). Plus qu’un simple déménagement, ce mouvement permettra à l’agence régionale du groupe d’accueillir les nouveaux collaborateurs récemment arrivés et de poursuivre ses recrutements en 2018. "Notre croissance dynamique sur la région nous amène à renforcer nos investissements et à faire évoluer nos équipes et nos infrastructures," conclut Jean-Baptiste Perraudin, directeur général adjoint Foliateam Sud-Ouest.