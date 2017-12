Foliateam s'implante à Mérignac afin de développer son rayonnement dans le Sud-Ouest. Des recrutements sont prévus en 2018

Société de technologies médicales spécialisée dans les implants, Implanet (basée à Martillac, 33) annonce avoir signé un protocole d’accord en vue de la mise en œuvre d’un partenariat stratégique avec la société coréenne L&K Biomed (31M$ de CA en 2016). Cette dernière est une société cotée sur le Kosdaq à Séoul qui conçoit, développe et commercialise en Asie et aux Etats-Unis une large gamme d’implants haut de gamme dédiés à la chirurgie du rachis. Ce partenariat sera finalisé au plus tard le 31 janvier 2018 et permettra à Implanet d'accélérer son développement à l'international.