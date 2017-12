Le groupe rhodanien Visiativ annonce une augmentation de capital d'un montant de 15,1M€

Société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, Valneva (Lyon, 69) annonce le développement de ses activités commerciales grâce à Valneva USA. La filiale, détenue à 100% par Valneva, contrôlera directement les ventes et le marketing d'Ixiaro® sur le marché privé américain avec pour objectif l'accélération de la croissance des ventes du vaccin. Valneva a repris dans son intégralité le contrôle commercial d'Ixiaro® aux USA depuis le 4 décembre 2017 et renforce ainsi son assise commerciale avec sa filiale Valneva USA, Inc..