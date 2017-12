François Dutilleul nommé président de Rabot Dutilleul Construction, qui prévoit d'accroître sa performance

Groupe spécialisé dans le secteur de la fabrication et de la construction de charpentes métalliques à destination des secteurs industriel, commercial et agricole, ACMT Industrie (Fontaine-lès-Vervins, 02 - env. 60 collab.) s'associe à Turenne Capital Partenaires et Nord Est Expansion (Crédit Agricole du Nord Est) pour mener une opération d’OBO et entamer un nouveau cycle de développement. Avec cette réorganisation du capital et l’appui d’un pool d’investisseurs complémentaires, la PME, qui vise plus de 13,5 M€ de chiffre d’affaires cette année, espère asseoir sa position sur son marché et soutenir le développement de sa nouvelle activité de couverture et bardage, lancée en 2017. Cette opération permet par ailleurs à l’ensemble de l’équipe présente au capital de réinvestir. "Cette opération nous permettra de consolider notre activité historique mais également de diversifier davantage notre offre, tant par le développement de nouveaux métiers que par des opérations de croissance externe", détaille Jean-Philippe Seuret, directeur général d'ACMT Industrie.