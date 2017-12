Le groupe lorrain Premista, spécialiste du regroupement de crédits, s’associe à Abénex pour accélérer son développement

Basé à Belfort (90), Trinaps (15 salariés ; 1,5M€ de CA) est un opérateur de télécommunications proposant des services d’accès Internet, de réseaux Wi-Fi, de téléphonie IP ou encore de sauvegarde de données. La société opère principalement en Alsace et en Franche-Comté auprès d'une clientèle diversifiée telle que les Eurockéennes de Belfort, General Electric, le Département du Territoire de Belfort, le Medef, l’Hôpital Nord Franche-Comté et de nombreuses PME. Trinaps vient de lever 2,5M€ avec le soutien d’Invest PME qui entre au capital et l’appui financier de BPI France, du Crédit Agricole et de la Banque Populaire. Grâce à cette opération, l'entreprise entend développer son réseau de fibre optique et co-investir avec Eurocfd (Belfort) dans un nouvel outil de sécurisation des données informatiques 100% français à disposition de ses clients : le datacenter Extendo (cf. First ECO 26/06/2017). Elle compte en outre doubler ses effectifs au cours des années à venir.