ACMT Industrie réunit plus de 3 M€ auprès de Turenne Capital Partenaires et de Nord Est Expansion pour poursuivre son développement

Acteur mondial majeur dans l’agro-industrie de première et deuxième transformation, le groupe Moret Industries (Saint-Quentin, 02 - 880 collab. dans 8 pays - CA : 250 M€, majoritairement à l'export) poursuit sa stratégie de développement et annonce les nominations de François Moret au poste de président du conseil d'administration et de Jérôme Illouz en qualité de directeur général. Cette nouvelle gouvernance intervient alors que le groupe Moret Industries se repositionne dans les métiers de l'ingénierie et de la fabrication d'équipements avec l'ambition de devenir l'un des leaders dans les domaines de l'agro-industrie.