La société Panem International de La Crèche a été retenue pour concevoir les équipements de fermentation et de surgélation de l’une des principales chaînes de supermarchés du Pérou

Fidaco, membre du groupement national Audecia (groupement des cabinets indépendants d’expertise comptable et de commissariat aux comptes), intervient dans la gestion d’entreprises tous secteurs, de collectivités et d’associations en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Parce que son siège à Angers (49) devient trop petit, et pour accueillir le pôle Audit actuellement installé sur un autre site, l'entreprise va se doter d'un nouveau siège. Le permis de construire vient d’être déposé. Ce projet chiffré à 2M€ (achat des locaux + travaux d’extension) lui permettra de doubler sa surface pour atteindre 1.035m². Le regroupement des 48 collaborateurs sur le site est prévu pour Noël 2018. En parallèle, Fidaco vient de nouer un partenariat avec le cabinet Chesneau & associés à Cholet (49) qui compte 3 experts comptables commissaires aux comptes associés et 18 collaborateurs. La société dispose ainsi d’une adresse physique sur un territoire où sont déjà présents certains de ses clients.