Oeneo, groupe bordelais dédié au vin, entre au capital du Toulousain Naïo Technologies dans le cadre d'un partenariat, fondé autour d'une nouvelle machine viticole : TED

Le groupe Oeneo (Bordeaux, 33) annonce une prise de participation majoritaire, à hauteur de 52%, au capital de Galileo (basé à Gondeville, 16). Cette dernière est spécialisée dans la conception et la fabrication de cuves en béton, destinées à une industrie viticole durable. Galileo a été incubée au sein de la cellule R&D de Seguin Moreau, filiale du groupe Oeneo. Avec cette opération, la Division Élevage complète son offre de futs et de grands contenants et s'ouvre de nouveaux marchés connexes à ses activités historiques.