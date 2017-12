Le Bordelais Oeneo prend une participation majoritaire dans le capital de Galileo, société charentaise de fabrication de cuves en béton

Le groupe Oeneo, basé à Bordeaux (33), entre au capital de la start-up Naïo Technologies, dans le cadre d'un partenariat. Basée à Escalquens (31), cette dernière développe des machines à usage agricole et met actuellement au point un robot viticole sous le nom de TED qui sera testé dans les mois qui viennent. Oeneo et Naïo Technologies s'engagent à accompagner la phase de développement et de commercialisation du produit. Oeneo, agissant en tant que partenaire investisseur, mettra à la disposition de la start-up l'ensemble de ses connaissances dans le monde de la vigne ainsi que ses réseaux internationaux. Cette prise de participation minoritaire, de 1,5%, entraîne également l'entrée de Nicolas Hériard Dubreuil, dg d'Oeneo, au Conseil de surveillance de Naïo Technologies.