BNP Paribas Real Estate regroupe ses différents métiers à Lyon en louant 1.180m² de bureaux

Leader mondial des pi√®ces et modules de carrosserie et des syst√®mes √† carburant pour l'automobile, Plastic Omnium (Lyon, 69) pr√©voit d'investir 2,5Mds‚ā¨ sur la p√©riode 2017-2021 afin de r√©pondre aux succ√®s commerciaux aupr√®s des principaux constructeurs automobiles mondiaux et aux besoins futurs du march√©. Ces investissements sont destin√©s aux nouvelles capacit√©s, √† l'optimisation continue du tissu industriel (industrie 4.0 et excellence op√©rationnelle), au d√©veloppement de nouveaux programmes et au lancement de nouveaux projets de recherche. Le groupe d√©gagera plus d'1Md‚ā¨ de free cash-flow sur la p√©riode tout en menant cette politique d'investissements soutenus. Fort d'un carnet de commandes s√©curis√© √† plus de 85% en 2021, de gains de parts de march√© sur ses produits et du succ√®s de son offre innovante, Plastic Omnium continuera de surperformer en moyenne de 5 points par an, la production automobile mondiale sur la p√©riode 2017-2021 pour atteindre 10Mds‚ā¨ de CA √©conomique en 2021.