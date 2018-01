Delta Air Lines commande 100 A321neo à Airbus

Naïo Technologies (Toulouse, 31) lève 2M€ auprès de ses investisseurs historiques (Capagro, Demeter Ventures et Wiseed) ainsi que de deux nouveaux investisseurs, Pro Drones Investments et Oeneo (cf. First ECO du 15/12/2017). Ce financement permettra au fabricant de robots agricoles d'accélérer son développement, notamment au travers d'un déploiement sur le grand export et d'une industrialisation de ses process et produits. Un business développeur sera recruté en Californie et un partenariat de distribution doit être signé au Japon