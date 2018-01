Le Toulousain Naïo Technologies lève 2M€ afin d'accélérer le développement de ses robots agricoles et son export

Pierre Fabre accompagne la création de près de 200 emplois dans le Tarn d'ici fin 2018 à travers un dispositif original de revitalisation économique territorial mis en œuvre en partenariat avec le Crédit Agricole et la CCI. 29 entreprises tarnaises, dont 12 situées dans l'agglomération Castres-Mazamet, vont bénéficier de fonds de subventions ou de prêts du dispositif en soutien à la création d'emploi. Les entreprises concernées sont : LDCA (Castrtes - pour la création de 3 emplois), BR Conditionnement (Soual - 13 emplois), Mecanumeric (Albi - 20 emplois), Beproject (Mazamet - 5 emplois), Thouy (Labruguière - 13 emplois), AFV Mécatronique (Albi - 13 emplois), Filature du Parc (Brassac - 4 emplois), Regain (Labruguière - 4 emplois), Granits Michel Maffre (Lacrouzette - 4 emplois), Metronome Technologie (Montans - 3 emplois), Artifex (Albi - 6 emplois), Optique du Carré (Castres - 3 emplois), Sirea Industrie (Castres - 8 emplois), Georges Amen (Castres - 6 emplois), Afelec (Saint Sulpice - 12 emplois), Solethix (Saïx - 4 emplois), Groupe Syselec (Labruguière - 10 emplois), Les Ateliers (Castres - 4 emplois), Palmieri (Carmaux - 5 emplois), Société de Fabrication d'Elements pour le Mobilier et l'Agencement (SOFEMA - Castres - 3 emplois), Novabois (Aussillon - 6 emplois), King Tree (Labruguière - 10 emplois), CGX Aero (Labruguière - 8 emplois), Bellman Mécanique de Précision (Roquemaure - 4 emplois), T2P (Albi - 8 emplois), Fin'Tech (Albi - 8 emplois), Sirius (Cambounet sur le Sor - 7 emplois), Joly Chaussettes (Burlats - 6 emplois) et Baxo (Graulhet - 4 emplois).