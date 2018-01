Le groupe picard Moret Industries annonce les nominations de François Moret au poste de président du conseil d'administration et de Jérôme Illouz en qualité de directeur général

Société spécialisée dans la transformation numérique en France, Ineat Group (Lille-Lomme, 59 - 250 collab. - CA : 21 M€) a annoncé l'ouverture de sa première agence outre-atlantique à Montréal, au Canada. Grâce à cette création, Ineat confirme ainsi ses ambitions et continue à accélérer son développement sur ses métiers de transformation digitale et son développement à l’international. Elle sera accompagnée par la CCI Hauts-de-France et Montréal International pour cette nouvelle étape pour soutenir aussi le développement de grands comptes français et canadiens à l'international. Ineat installe à Montréal son pôle R&D destiné à accélérer le développement de produits innovants. La société prévoit de recruter une soixantaine de collaborateurs d'ici 2020.