La Banque Européenne d'Investissement soutient le développement de Latécoère à hauteur de 55M€

Knock (Bordeaux, 33 - 8 salariés) développe une plateforme qui optimise les relations entre professionnels de l'immobilier et particuliers. Elle a créé une intelligence artificielle qui permettra de ne suggérer au client que les biens les plus pertinents à son besoin. La start-up vient de lever 200K€ auprès d'investisseurs privés. Elle avait déjà récolté 200K€ plus tôt en 2017 (cf. First ECO du 18/08/2017). Ces fonds lui permettront de lancer son produit en France auprès de ses clients BtoB et de se faire connaître auprès des particuliers et également de se développer d'un point de vue technologique. Enfin, elle a pour objectif de se lancer sur le marché suisse et en Côte d'Ivoire.