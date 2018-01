Pegasus Airlines et CALC commandent respectivement 25 A321neo et 50 A320neo Family à Airbus

Le groupe italien Campari, spécialisé dans les spiritueux, annonce la signature d'un accord d'acquisition concernant la société Bisquit Dubouché et Cie, de Cognac (16), auprès du groupe sud-africain Distell. La transaction s'élève à 52,5M€ et doit être finalisée début 2018. La marque Bisquit Cognac devrait réalisée 9M€ de CA en 2018. Son marché s'étend jusqu'en Afrique du Sud, Belgique et en Suisse.